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450 öğrenci alınacak: Polis Akademisi için başvurular başladı

Polis Akademisi için aday belirleme ön başvuruları ile ücret yatırma işlemleri, 6 Eylül'de sona erecek.

Haber Merkezi
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450 öğrenci alınacak: Polis Akademisi için başvurular başladı
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Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitim Merkezine (PAEM) alınacak 450 öğrenci için bugün başlayan ön başvurular 6 Eylül'de sona erecek.

Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, PAEM'e alınacak örgün eğitim veren üniversitelerden lisans mezunu 360 erkek, 90 kadın aday olmak üzere 450 öğrenci için ön başvuru tarihleri açıklandı.

Bugün başlayan aday belirleme ön başvuruları ile ücret yatırma işlemleri, 6 Eylül saat 17.00 itibarıyla sona erecek.

Sınavlarda başarılı olarak PAEM'deki 2 yıllık eğitimi tamamlayanlar, komiser yardımcısı olarak atanacak.

Alıma ilişkin sınav takvimi, Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesi "www.pa.edu.tr"den ilan edilecek.

Söz konusu alıma ilişkin şartlardan öne çıkanlar şöyle:

"Türk vatandaşı olmak, örgün eğitim veren üniversitelerin en az 4 yıl süreli fakültelerinden mezun olmak, 2023 ve 2024 yıllarındaki KPSS lisans puanı P3 puan türünden 75 veya üzerinde puan almış olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla erkek ve kadın adaylar için 28 yaşından gün almamış olmak, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Sağlık Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak."

 

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