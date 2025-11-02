47. İstanbul Maratonu'nun kazananları belli oldu

Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo, kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra kazandı.

Maratonun startı, saat 09.00'da Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki metrobüs durağının yanından verildi.

Maratonun başlama işaretini CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Ahmet Karadağ, Spor İstanbul Genel Müdürü Bilge Donuk ve protokol üyeleri birlikte verdi.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, 47. kez gerçekleştirildi. Organizasyona 126 ülkeden 42 kilometrede 5 bin 976, 15,5 kilometrede 12 bin 440, Kurumsal Koşu'da 18 bin ve Halk Koşusu'nda da 5 bin olmak üzere toplam 41 bin 416 kişi kayıt yaptırdı.

Ödüller

47. İstanbul Maratonu'nda derece yapacak kadın ve erkek atletler eşit şekilde para ödülü alacak.

42 kilometre kategorisinde toplam 190 bin dolar ödül dağıtılacak. Parkur rekoru kırılması halinde ise 5 bin dolar prim verilecek.

Organizasyonda birinciler 50 bin, ikinciler 20 bin, üçüncüler 10 bin, dördüncüler 5 bin, beşinciler 4 bin, altıncılar 3 bin, yedinciler 2 bin, sekizincilere ise bin dolar ödül alacak.

Yerli atletlerde ise ayrı bir para ödülü dağılımı da olacak. Kadınlar ve erkeklerde ilk 5'e giren Türk atletlere toplamda 400 bin lira para ödülü dağıtılacak.

Kadınlar ve erkeklerde ilk beşe girecek atletlerde birincilere 60 bin, ikincilere 50 bin, üçüncülere 40 bin, dördüncülere 30 bin, beşincilere ise 20 bin lira ödül verilecek.

Maratonda tekerlekli sandalye kategorisinde ilk dörde giren sporcular sırasıyla 30 bin, 25 bin, 20 bin ve 15 bin liralık para ödülünün sahibi olacak. 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, ve 85 yaş üstü gruplarında dereceye giren isimlere de para ödülü verilecek.

Tüm kategoriler göz önüne alındığında organizasyonda toplam 9,5 milyon lira para ödülü dağıtılacak.

Yollar kapandı

47. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı.

Saat 03.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, saat 06.00'dan itibaren ise Avrasya Tüneli dahil tüm parkur trafiğe kapatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 14.00'te, Avrasya Tüneli saat 15.00'te, tüm parkur ise saat 15.30'da yeniden trafiğe açılacak.