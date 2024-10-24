47 terör yuvası yerle bir edildi! TSK operasyondan yeni görüntüler paylaştı

Dün Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ tesisine 2 terörist tarafından hain bir saldırı düzenlendi. Bu saldırıda 5 vatandaşımız hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı.

TSK operasyonundan yeni görüntüler

TSK operasyonun görüntülerini paylaştı

Saldırının ardından gece yarısı TSK Irak ve Suriye'deki terör yuvalarına hava operasyonu düzenledi. Operasyona ilişkin yeni görüntüler de TSK tarafından servis edildi.

47 terör hedefi vuruldu

SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı için İstanbul'da bulunan Bakan Güler, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Dün gece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarını icra ettiğini belirten Güler, "29'u Irak ve 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefi tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

MSB'den bilgilendirme açıklaması

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), faaliyetlerine ilişkin Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle, dün terörle mücadelemizin etkinliğinin artırılmasına büyük katkıları olan TUSAŞ'ın Kahramankazan/Ankara'da bulunan tesislerine yönelik gerçekleşen menfur terör saldırısını bir kez daha lanetliyor; şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bekamıza ve halkımızın güvenliğine yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek, teröristler insanımızı hedef almanın bedelini ödeyeceklerdir.

41 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla,

- Son bir hafta içerisinde, 14'ü 18, 19, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde Hakurk ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile olmak üzere Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil 41 terörist etkisiz hâle getirilmiş,

- Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2.235 (Irak: 1.171 / Suriye: 1.064 Suriye) olmuştur.

47 hedef başarıyla imha edildi

Dün (23 Ekim) Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik dün akşamdan bu sabaha kadar icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 47 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekâtlarında azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi sürmekte olup hava harekâtlarımız devam edecektir.

Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen teröristlere ait mağarada;

- 10 adet Konkurs Tanksavar füzesi,

- 7 adet SA 7B Hava Savunma füzesi,

- 2 adet mayın,

- 6.000 adet Uçaksavar mühimmatı ile,

-1 adet 120 mm'lik Havan mühimmatı ele geçirilmiştir.

"FETÖ ile mücadelemiz devam edecektir

Yine, bu hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Akçakale ve Yüksekova'daki hudut karakollarımıza teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yol, Türk adaletine teslim olmaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadelesine tüm terör inleri yıkılıp tek bir terörist kalmayıncaya ve eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar kararlılıkla devam edecektir. Diğer yandan Bakanlığımız FETÖ ile mücadelesini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı hassasiyetle sürdürecektir.

Son bir haftada yasa dışı yollarla sınır geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 261 şahıs yakalandı, 1568 şahıs ise engellendi. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 134'e, engellenen kişi sayısı da 83 bin 875'e yükseldi.