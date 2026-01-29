48 suç dosyasıyla 29 ilde aranan şahıs yakalandı

  1. Ekonomim
Aksaray'da 48 ayrı suç dosyasıyla 29 ilde 3 yıldır aranan ve hakkında kesinleşmiş 17 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs, polisin operasyonuyla yakalandı.

3 yıldır 48 ayrı suç dosyasıyla 29 ilde aranan ve hakkında kesinleşmiş 17 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Umut B. (28) isimli şahsın Aksaray'da olduğunu tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yakalama çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalarda şahsın kalabileceği bölgeler tespit edilerek saha araştırması yapıldı. Bir süre sonra Umut B.'nin Turizm Caddesi'nde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine hemen harekete geçen asayiş ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette sorgulanan şahıs ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilirken, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

