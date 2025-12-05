5 Aralık 2025 Resmi Gazete yayımlandı mı? 5 Aralık Resmi Gazete atama kararları
5 Aralık 2025 Resmi Gazete yayımlandı mı? HSK'da yapılan atamaların ardından bugünkü Resmi Gazete de yakından takip edildi.
5 Aralık 2025 Resmi Gazete yayımlandı mı? 5 Aralık Resmi Gazete atama kararları araştırılıyor. Vatandaşlar güncel kararları öğrenebilmek için ise resmi sitede detayları sorguluyor. Gazetenin 33098 sayılı kararını haberimizde derledik.
5 ARALIK 2025 RESMİ GAZETE YAYIMLANDI MI?
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7565 Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10664)
YÖNETMELİKLER
–– Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 10665)
–– Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İnönü Üniversitesi Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/12/2025 Tarihli ve 13995 Sayılı Kararı
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/11/2025 Tarihli ve 11326 Sayılı Kararı
5 ARALIK RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2025 Tarihli ve E: 2022/91, K: 2025/133 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2022/75 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/53 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2022/93 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/54 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2022/99 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/55 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/56 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/57 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/58 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/5/2025 Tarihli ve 2020/5754 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri