5 belediye başkanı ve başkan vekili görevden uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Açıklamada belediye başkanlarının hangi iddialarla tutuklandıkları sıralandı:

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet alma ve kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma” suçlamaları kapsamında Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5 Ekim’de tutuklandı.

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet almak” suçlamalarıyla İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “rüşvet almak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, icbar suretiyle irtikap ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlamaları kapsamında Mersin 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “resmi belgede sahtecilik, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlamaları kapsamında 6 Ekim’de tutuklandı.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet vermek, icbar suretiyle irtikap, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlamalarıyla tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, söz konusu isimlerin Anayasa’nın 127’nci maddesi ile Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Ayrıca Vahap Seçer’in Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı, Ahmet Serkan Tuncer’in ise Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevlerinden de uzaklaştırıldığı açıklandı.