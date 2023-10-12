5 bin TL tepkisi: Çalışan emekli cezalandırılıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın emeklilere zam verileceğine dair söylemlerde bulunduğunu ancak sadece çalışmayan emeklilere 5 bin liralık ek ödeme yapılacağının açıklandığını söyledi.

Bu konuda ayrım yapıldığını söyleyen Gürer, "Çalışmayan emekliler ya sağlık sorunu ya da gelir düzeyi daha iyi olduğu için iş yaşamında değil. Geçinemediği için çalışan emekliye 5 bin lira bile çok görülüyor. Büyük kentlerde 5 bin lira kiranın yarısı. Siyasi iktidar, 5 bin liralık ödemeyi yapmayarak çalışan emekliyi cezalandırıyor, mağduriyetini katlıyor. ​​​​​​​Emekliler arasında yapılan bu ayrıma karşı çıkıyoruz. 3,5-4 milyon emekliye bu tutarın verilmemesi, AK Parti'nin emekliye bakış zihniyetidir." diye konuştu.

Emekli maaşlarına yönelik intibak düzenlemesinin yapılmamasının da büyük bir mağduriyet oluşturduğunu ifade eden Gürer, Meclisin bir an önce bu konuda adım atmasını istedi.

Emekliliği hak ettiği halde emekli aylığı düşük olduğu için çalışmak zorunda olanların bulunduğunu da dile getiren Gürer, "En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira. En düşük emekli aylığı asgari ücret tutarında olsun diye teklif verdik. Bugün emeklilere reva görülen bu durum kabul edilebilir değil." ifadelerini kullandı.

CHP'li Gürer, dul ve yetim aylıklarının da mağduriyet yaşattığını söyleyerek, açlık sınırının altında emekli, dul ve yetim aylığının kalmamasını istedi.

Emeklilere gelecek yıl yapılacak zam oranlarının 2024 yılı bütçesinde görülebileceğini belirten Gürer, "Dağ fare doğuracak. Ancak emeklilerin içinde bulunduğu durum içler acısı. Bunu bir türlü görmeyen siyasi iktidardır, emekliye zulüm etmektedir. Emeklilerin yaşam kalitesini yükseltecek çözüm getirilmelidir. Emekli ve işçiye verilen aylıklar nedeniyle ekonomi bozulmuyor. Bunlar, kötü yönetim nedeniyle oluyor." dedi.