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5 gazetecinin beraatine itiraz! Üst mahkemeye başvuruldu

Gazetecilere yönelik 'Bilirkişi soruşturması' kapsamında tutuklanan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tahliyesine ve 5 gazetecinin beraatine karar verildi. Ancak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu karara itiraz ederek üst mahkemeye başvurdu.

Haber Merkezi
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5 gazetecinin beraatine itiraz! Üst mahkemeye başvuruldu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gündeme getirdiği bir bilirkişi ile ilgili TV haberini yayınlayan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Sorumlu Müdür Serhan Asker, Programlar Koordinatörü Kürşad Oğuz, Programcı Barış Pehlivan ve sunucu Seda Selek hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Savcı, Toktaş'ın tutukluluk halinin devamını talep ederken, hakim Toktaş'ın tahliyesine karar verdi. Ayrıca, 5 gazeteci de beraat etti.

Karara itiraz edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteciler için verilen karara itiraz etmek için üst mahkemeye başvurdu.

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