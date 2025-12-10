5 gün yoğun bakımda kalmıştı: Oyuncu Murat Cemcir'den iyi haber geldi

Geçtiğimiz hafta evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan oyuncu Murat Cemcir’in iç kanama geçirdiği öğrenilmişti. Durumu kısa sürede gündemin üst sıralarına yerleşirken, doktorların yaptığı ilk değerlendirme sonrasında ünlü oyuncu yoğun bakıma alınmıştı. Paylaşılan bilgiler, sevenlerinde ciddi bir endişe yaratmıştı.

5 gün yoğun bakımda kalmıştı

Hastane tarafından yapılan ilk açıklamada, Cemcir’in alt gastrointestinal sistemde kanama bulgularıyla acile başvurduğu aktarılmıştı. Kanamanın tekrarlaması üzerine ünlü oyuncu yoğun bakıma alınmış ve burada özel bir ekip tarafından sürekli takip edilmişti.

Doktorlar, yineleyen kanamalar nedeniyle birkaç kez kolonoskopik müdahalede bulunmuş, gerekli bölgelere klip uygulamıştı. Kanama devam edince bu kez girişimsel radyoloji devreye girmiş ve yapılan işlemle kanama durdurulmuştu.

3 gün süren kritik takibin ardından kanamanın yeniden başlamadığı belirtilmiş, bu durum ekipte ve hayranlarında umut yaratmıştı.

Normal odaya alınmıştı

Yoğun bakımdaki tedavisinin olumlu ilerlemesi üzerine Cemcir birkaç gün önce normal odaya alındı. Sağlık ekibi de oyuncunun genel durumunun iyileşme gösterdiğini duyurdu. Ve ünlü oyuncunun yürümeye başladığı söylendi. Bu haber sevenlerinin yüzünü güldürürken yeni bir açıklama daha geldi.

İyi haber geldi

Bekleyiş sürerken bugün Murat Cemcir'le ilgili sevindiren bir gelişme daha paylaşıldı.

Hastanedeki tedavisi başarıyla tamamlanan oyuncunun sağlık durumunun stabil olduğu ve doktorların değerlendirmesi sonucunda taburcu edildiği açıklandı.