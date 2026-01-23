5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire için tutuklama kararı

Kahramanmaraş’ta Deniz Esin Bozoklar’ın (5) henüz 5 günlükken bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu öne sürülen hemşire şiddetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan hemşire Hazel Dırık B.’nin, Deniz Esin’in başına defalarca vurması, bacağını sıkması ve sonrasında bacağının hareketsiz kalması görüntülerde yer aldı. Ailenin avukatı Sait Bolat “Bunu basit bir darp olayı olarak değerlendirmemiz mümkün değil. Bunun adı vahşettir, eziyettir, işkencedir” dedi. Kahramanmaraş'ta, 2021 yılında üniversite hastanesinde bir bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan hemşire H.D.B'nin tutuklanmasına karar verildi.

Kamera kayıtları incelendi

Sema Bozoklar, 21 Mayıs 2021’de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde kızı Deniz Esin’i dünyaya getirdi. Bebek, düşük kiloda doğduğu için yeni doğan servisinde kuvöze alındı. 31 Mayıs 2021’de bir hemşire, Deniz Esin Bozoklar’a damar yolu açmak istediği sırada bebeğin çok durağan olduğunu ve sol bacağında da şişlik tespit etti. Hemşirenin hastane yönetimine bilgi vermesi üzerine hemen muayene edilen bebeğin bacağının kırık olduğu belirlenirken, nedeninin de tespit edilmesi için güvenlik kamerası kamera görüntüleri geriye dönük olarak incelendi. İnceleme sonunda bebeğin 5 günlükken 26 Mayıs 2021’de hemşire Hazel Dırık B.’nin şiddetine maruz kaldığı tespit edildi.

Bebeğin uğradığı şiddet aileden saklandı

Hastane yönetimi, Deniz Esin’i özel bir hastaneye sevk ederken, Sema ve Abdullah Bozoklar çiftine de kızlarına hemşire tarafından uygulanan şiddete ilişkin bilgilendirme yapmadı. Özel hastanede tedavisi tamamlanıp taburcu edilen Deniz Esin’in anne ve babasına, çocuklarının hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi olduğu belirtildi. Bozoklar çifti, yaşadığı şiddetten habersiz bir şekilde kızlarını alarak evlerine döndü. Hastane yönetimi ise kendi içinde başlattığı idari soruşturma sonunda hemşire Hazel Dırık B.’nin hastaneyle olan ilişkisini kesti. Kahramanmaraş İl İdare Kurulu da Hazel Dırık B.’nin yargılanmasına karar verdi.

Hemşire hakkında tutuklama kararı

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müşteki ailenin avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti. Sanık avukatı ise dosyaya yansıyan görüntülerin yeni olmadığını, bazı basın organlarında aynı haberlerin tekrar yayımlanmasının yargı sürecini ve mahkemeyi baskı altına aldığını savundu.

Avukat, önceki celselerde dinlenen bazı uzmanlar ile hastane çalışanlarının bebeğin erken doğum nedeniyle sağlık sorunları bulunduğuna ilişkin beyanlarda bulunduğunu hatırlatarak, müvekkilinin basına yansıyan görüntüler nedeniyle zor durumda kaldığını, sosyal medyada tehditler aldığını ve adres değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, hakkında adli kontrol tedbiri bulunan sanık H.D.B'nin tutuklanmasına karar verdi.