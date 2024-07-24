5 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencilerinden oluşanlara yönelik İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 10'u yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütsel tarza uygun ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere örgüt mensubiyetlerine dair başka delillerin bulunduğu gerekçesiyle 15 zanlı hakkında gözaltı talimatı verildi.
Darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencilerinden oluşanlara yönelik İzmir merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
Polis ekipleri, 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.