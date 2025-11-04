  1. Ekonomim
  5 ilde FETÖ operasyonu: Aralarında TÜBİTAK ve Aselsan çalışanları da var
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Signal isimli uygulama üzerinden, gizli/şifreli örgütsel yazışmalar yaptıkları tespit edilen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik 5 ilde 19 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi. Şüpheliler arasında TÜBİTAK ve Aselsan çalışanlarının da bulunduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, MİT Başkanlığınca daha önce silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranırken yakalanan H.İ.A'nın dijital materyallerindeki çözümleme işlemleri sonucunda, "SİGNAL" isimli uygulama üzerinden şifreli örgütsel yazışmaları tespit edilen, 2'si TÜBİTAK, 1'i ASELSAN, 1'i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 1'i Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi çalışanı olmak üzere 19 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların gözaltına alınması için Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

