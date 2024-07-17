  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 5 ilde orman havacılık işletme müdürlüğü kuruldu
Takip Et

5 ilde orman havacılık işletme müdürlüğü kuruldu

Adana, Ankara, Antalya, İzmir ve Muğla'da orman havacılık işletme müdürlüğü kurulmasına karar verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
5 ilde orman havacılık işletme müdürlüğü kuruldu
Takip Et

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında Adana, Ankara, Antalya, İzmir ve Muğla orman havacılık işletme müdürlükleri kuruldu.

Öte yandan, Amasya, Balıkesir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Samsun, Sinop ve Sivas'taki bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İddia: Süleyman Soylu istifa edip yeni parti kuracakİddia: Süleyman Soylu istifa edip yeni parti kuracakGündem
17 Temmuz güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...17 Temmuz güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Aşı krizi kapıda mı? Bakanlıktan hekimlere ‘idareli kullanın’ uyarısıAşı krizi kapıda mı? Bakanlıktan hekimlere ‘idareli kullanın’ uyarısıGündem
Eski bakandan dikkat çeken 'emekliye ek zam' iddiasıEski bakandan dikkat çeken 'emekliye ek zam' iddiasıEkonomi

 