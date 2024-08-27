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5 ilde yasa dışı ilaç satımına operasyon: Gözaltında doktorlar da var

İstanbul merkezli 5 ilde hastane ecza dolaplarında yasa dışı ilaç satımına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında 2 doktorun da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
İHA
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5 ilde yasa dışı ilaç satımına operasyon: Gözaltında doktorlar da var
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kamu hastanesinde bulunan çeşitli ecza depolarından yasa dışı ilaç alınıp satıldığı, kaçakyollarla ülke içerisinde ticaretinin yapıldığı, kaçak botoks ve dolgu ürünlerinin güzellik merkezlerinde uygulandığı belirlendi.

Bunun üzerine 23.08.2024 tarihinde ise İstanbul merkezli Adana, Kırklareli, Samsun, Kastamonu ve Ankara illerinde 19 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda aralarında 2 doktorunda bulunduğu 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yürütülen çalışmalarda, ecza deposu olarak kullanılan 2 ayrı adrese ise 24.08.2024 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, bin 547 adet botoks ve dolgu ürünleri ile çeşitli tıbbi malzemeler, 21 adet dijital materyal, 3 gr. uyuşturucu madde, yurt dışı ilaç ihracatına konu evraklar ele geçirildi.

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