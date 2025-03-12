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5 isim istifa etmişti! Halk TV'den Rasim Ozan Kütahyalı hamlesi geldi

Halk TV'nin Rasim Ozan Kütahyalı ile yaptığı söyleşi kanalda krize yol açtı. 5 gazeteci istifa ettiğini açıklamasının ardından tepki çeken söyleşiyle ilgili kanal yönetimi adım attı.

Haber Merkezi
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5 isim istifa etmişti! Halk TV'den Rasim Ozan Kütahyalı hamlesi geldi
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Halk TV, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan ve teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla devam eden İmralı süreciyle ilgili Rasim Ozan Kütahyalı’yla söyleşi yaptı. Halk TV, Youtube kanalında yayınlanan söyleşi tepki çekerken kanalda program yapan isimler istifa etti. 

Söz konusu söyleşinin yayınlanmasının ardından önce Halktv.com.tr yazarı Serpil Yılmaz, ardından da 'Kayda Geçsin' programının ekibi Şule Aydın, Barış Pehlivan, Timur Soykan ve Murat Ağırel kanal ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Video kaldırıldı

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun "Bu tamamen bir yol kazasıdır. O röportajın yapıldığından bilgim yoktu. Olsaydı onay vermezdim" açıklaması sonrası, Rasim Ozan Kütahyalı'yla yapılan söyleşi kanalın YouTube hesabından kaldırıldı. 

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