5 kanala ceza verilmişti: TGC'den RTÜK'e tepki

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Fox TV, Halk TV, Sözcü TV, Tele 1 ve KRT'ye yayınladığı haberler, programlar ve diziler nedeniyle verdiği cezalar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"2023 yılı biterken RTÜK; Fox TV, Halk TV, Sözcü TV, Tele 1 ve KRT'ye verdiği ağır cezalarla iktidarın sansür aygıtı olarak halkın gerçeğe erişimini engellemeye çalışmaktadır. Seçim öncesi iktidarın tek tip düşünce, tek tip toplum, tek tip haber ve gazeteci oluşturma projesine hizmet etmektedir. CHP’li üye İlhan Taşcı’nın sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamaya göre; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu iktidarı eleştiren medya kuruluşlarına ceza yağdırmıştır.

"Kararlar ölçülülük ilkelerine aykırı"

Haberlere, programlara ve dizilere verilen cezaların gerekçesi basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından içinde bulunduğumuz karanlık dönemin de özetidir. RTÜK’ün kararları demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkelerine aykırıdır. İlhan Taşçı’nın açıklamalarına göre;

Fox TV’de yayınlanan tarikatların hedefindeki Kızıl Goncalar dizisine yüzde 3 para ve 2 kez program durdurma cezası verildi. Fox TV Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk’ün Orta Sayfa programında, kurye Yunus Emre Göçer’in Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu tarafından öldürülmesi olayı ile hakem Halil Umut Meler’e yumruk atan Ankaragücü’nün eski Başkanı Faruk Koca’nın ve sonrasında yaşananların eleştirilmesi nedeniyle tarafsızlık ilkesini ihlal iddiasıyla RTÜK, yüzde 3 para cezası verdi.

Halk TV’ye Halk Meydanı programında İrfan Değirmenci’nin, LGBTİ bireyleri övdüğü gerekçesiyle milli ve manevi değerlere aykırılık, Nasıl Olacak programında ise terör eyleminin, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde sunulduğu iddiasıyla 2 kez yüzde 3 para cezası karara bağlandı.

Sözcü TV’de yayınlanan Para Politika programında sunucu Ebru Baki’nin, TÜİK çalışanının işsizliği az göstermelerinin karşılığında prim ve terfi aldıklarına ilişkin sözlerini aktarması nedeniyle tarafsızlık ihlali savıyla yüzde 3 idari para cezası ödenmesine karar verildi.

Tele 1’e kişileri küçük düşürmekten yüzde 3, kara para aklama yöntemlerinin tartışıldığı program nedeniyle yüzde 3, Yılmaz Güney’in tartışıldığı programa da suçluyu övmekten yüzde 3 idari para cezası verildi. Tele 1’in 5. Boyut programında, Merdan Yanardağ ve Atilla Dorsay’ın Yılmaz Güney hakkında söyledikleri sözleri suçluyu övmek olarak tanımlandı. Forum Hafta Sonu programını sunan Namık Koçak’ın sözlerine ise kişileri küçük düşürdüğü iddiası yöneltildi. Aynı kanaldaki Gündem Özel programında ele alınan uyuşturucu ticareti ve kara para aklama dolandırıcılığı hakkında kullanılan ifadeler nedeniyle de ceza verilmesi kararlaştırıldı.

KRT’de Zafer Arapkirli’nin Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ı ‘Aşırı yoksulluk yok’ sözleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı da yurt dışına giden doktorların ‘para için gittiklerine’ dönük el işareti nedeniyle eleştirmesinden dolayı küçük düşürme iddiasıyla yüzde 3 idari para cezası ödenmesine hükmedildi.

"Gazetecilik suç değildir"

RTÜK iktidara yakın olmayan TV kanallarını düzenli olarak cezalandırarak hukuksuzluğu sürdürmekten basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü engellemekten vazgeçmelidir. RTÜK’ün görevi yurttaşların haber alma, gerçeğe erişim ve bilgilenme hakkını engellemek olmamalıdır. Gazetecilik suç değildir. RTÜK iktidar adına ceza dağıtmaktan vazgeçmelidir. RTÜK’ü kararlarında tarafsız davranmaya, Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya çağırmaya devam ediyoruz."