5 kardeşin öldüğü yangın faciası! Aile Bakanı Göktaş'tan açıklama

Milli Savunma Bakanı Güler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı'nda İzmir'de 5 çocuğun hayatını kaybettiği yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş açıklamasında "5 çocuğumuzu elim bir şekilde kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz" sözleriyle soruşturmayı dikkatle takip ettiklerini kaydetti.

Ne olmuştu?

İzmir'in Selçuk ilçesinde 11 Kasım Pazartesi günü Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında evde yalnız olan ve dumandan etkilendiği belirlenen 5 yaşındaki Fadime Nefes, 4 yaşındaki Funda Peri, 3 yaşındaki Aslan Miraç, 2 yaşındaki Masal Işık ve 1 yaşındaki Aras Bulut Akcan kardeşler hayatını kaybetmişti.

Çocukların babasının Torbalı Açık Cezaevi'nde olduğu anneleri Melisa Sinem Akcan'ın ise olay sırasında hurdacıdan parasını almak için evden ayrıldığı öğrenilmişti.

Anne Akcan, olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.