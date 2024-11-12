5 kardeşin öldüğü yangın faciası! Özlem Zengin: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz

İzmir'in Selçuk ilçesinde, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu 5 kardeşin hayatını kaybettiği olayın yankıları sürüyor. Anne Melisa Akcan'ın hurda parasını almak için evden ayrıldığı sırada, yaşları 1-5 arasında değişen 5 çocuk elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında yaşamını yitirmişti.

Yaşanan olay TBMM Genel Kurulunda da gündeme geldi. Muhalefetin eleştirilerine ilişkin açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in ifadeleri ise tepki çekti. Olayda "maddi sorunların" ön plana çıkarılmasını eleştiren Zengin, "Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz"

Zengin, konuşmasında "110 bin 705 lira bakanlığımız tarafından, kaymakamlık üzerinden de 9 bin lira civarında, elektrik desteği verilmiş, başka destekler verilmiş. Fakat şu var; aile tüm bunlara rağmen çocuklarına kendi bakmayı tercih etmiş. Kimsenin çocuğunu zorla alma kastı yok. Annenin de çocuklarına bakmayla ilgili bir meselesi varsa bununla ilgili hep çağrıda bulunuyorum. Hep beraber sistem üzerinden konuşalım diyorum. Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz. 18 defa gidilmesinin takdir edilmesi gerekir" dedi.

"Ailenin içerisinde olan başka problemler de var"

Zengin sözlerinin devamında "Bütün bu problemlerin olmasının sebebi, parasal sebepler mi! Değil, bunun altında başka sebepler var. Konuşalım, onları da arka tarafta size izah edeyim. Ailenin içerisinde olan başka problemler de var. Bu kadar acılı bir günde dönüp dolaşıp sadece paraya bağlamanızı anlamakta zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İzmir'in Selçuk ilçesinde, evde çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti. Kardeşlerin en büyüğünün 5, en küçüğünün 1 yaşında olduğu öğrenildi.

AA'nın haberine göre, Selçuk'un Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada, hurda toplamaktan döndüğü öğrenilen anne de eve geldi.

Dumandan etkilendiği belirlenen aynı odadaki 5 kardeşten 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla Selçuk Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kardeş ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden kardeşlerden Fadime Nefes 5, Funda Peri 4, Aslan Miraç 3, Masal Işık 2 ve Aras Bulut Akcan 1 yaşındaydı.