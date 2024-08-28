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5 kente kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Kocaeli, Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Ankara'ya yerel kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Haber Merkezi
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5 kente kuvvetli yağış uyarısı
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Kocaeli'nin bazı ilçeleri ile Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Ankara'nın bazı kesimleri için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saatlik periyotta Kocaeli'nin Çayırova, Gebze, Dilovası, Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinde, yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayrıca Çankırı ve Çorum çevreleri ile Kastamonu'nun güneyi ve Ankara'nın kuzeyinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

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