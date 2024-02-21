5 kentte eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 47 gözaltı
Bakan Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul, Kırıkkale, Ankara, Adana ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 47 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 ilde eş zamanlı Bozdoğan-6 operasyonu düzenlendiğini açıkladı.
Yerlikaya, operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul, Kırıkkale, Ankara, Adana ve Bursa il emniyet müdürlüklerince yapıldığını belirtti.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten İstanbul'da 22, Kırıkkale'de 1, Ankara'da 15, Adana'da 2 ve Bursa'da 7 şüphelinin gözaltına alındığını dile getiren Yerlikaya, "Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Yerlikaya, "1 Haziran 2023'ten günümüze kadar DEAŞ'a yönelik toplam 1162 operasyon düzenlendi, operasyonlarda 2 bin 402 şüpheli yakalandı." bilgisini de paylaştı.
5️⃣ İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-6” Operasyonlarında 4️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 21, 2024
Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize… pic.twitter.com/7TrBCSeD1j