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5 kez ameliyat geçirmişti: Nuri Alço vasiyetini açıkladı

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Nuri Alço, geçtiğimiz yıl aniden ameliyata alınmıştı. 5 tane büyük ameliyat geçiren Nuri Alço son sağlık durumunu açıkladı. Eşinden övgü dolu sözlerle bahseden Nuri Alço, " O olmasaydı belki ölmüştüm" diyerek vasiyetini açıkladı.

Haber Merkezi
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5 kez ameliyat geçirmişti: Nuri Alço vasiyetini açıkladı
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Yeşilçam’ın usta oyuncusu Nuri Alço, ekim ayında ameliyat olmuştu. Nuri Alço'nun kendisinden 33 yaş küçük eşi Burcu Alço, bu süreçte eşinin yanında olmuştu.

Uzun süre hastalıkla mücadele eden Nuri Alço'nun sağlık durumu artık iyi. Kanal D magazin programına konuk olan Nuri Alço, hem eşiyle hem de sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"Eşim hastalandığımda yanımdaydı"

Alço, "Vefalı bir eşe rast geldim ki bütün hastalığımda yanımdaydı. Bana çok büyük faydası oldu. O olmasaydı belki ölmüştüm. Çoğu zaman ailemin olmadığı yerde o vardı. İlk kalp ameliyatıma yalnız gittim." dedi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten usta isim, "5 tane büyük ameliyat geçirdim ama toparladım. Şu an gayet iyiyim, bir problemim yok" ifadelerini kullandı.

Vasiyetini açıkladı

Vasiyetini açıklayan Yeşilçam'ın efsanesi şu açıklamayı yaptı:

"Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii'nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok."

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