5 Mart 2024 motorin, benzin ve LPG (otogaz) fiyatları ne kadar? 5 Mart güncel akaryakıt fiyatları

5 Mart’ta akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi?

5 Mart salı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG (otogaz) grubunda 84 kuruşluk fiyat artışı oldu. Benzine ve motorin grubunda ise herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor. İşte 5 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatları;

İstanbul Avrupa

Benzin Fiyatı: 40.46 TL/L

Motorin Fiyatı: 40.67 TL/L

LPG fiyatı: 21.95 TL/L

İstanbul Anadolu

Benzin fiyatı: 40.37 TL/L

Motorin fiyatı: 40.60 TL/L

LPG fiyatı: 21.43 TL/L

İzmir

Benzin Fiyatı: 41.41 TL/L

Motorin Fiyatı: 41.68 TL/L

LPG fiyatı: 21.51 TL/L

Ankara

Benzin Fiyatı: 41.18 TL/L

Motorin Fiyatı: 41.45 TL/L

LPG fiyatı: 21.85 TL/L

Adana

Benzin Fiyatı: 41.78 TL/L

Motorin Fiyatı: 42.03 TL/L

LPG fiyatı: 21.88 TL/L