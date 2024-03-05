5 Mart 2024 motorin, benzin ve LPG (otogaz) fiyatları ne kadar? 5 Mart güncel akaryakıt fiyatları
5 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere LPG (otogaz) grubunda 84 kuruşluk fiyat artışı bekleniyordu. Peki, 5 Mart’ta akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi? 5 Mart 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte bazı iller için 5 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatları…
5 Mart’ta akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi?
5 Mart salı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG (otogaz) grubunda 84 kuruşluk fiyat artışı oldu. Benzine ve motorin grubunda ise herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor. İşte 5 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatları;
İstanbul Avrupa
Benzin Fiyatı: 40.46 TL/L
Motorin Fiyatı: 40.67 TL/L
LPG fiyatı: 21.95 TL/L
İstanbul Anadolu
Benzin fiyatı: 40.37 TL/L
Motorin fiyatı: 40.60 TL/L
LPG fiyatı: 21.43 TL/L
İzmir
Benzin Fiyatı: 41.41 TL/L
Motorin Fiyatı: 41.68 TL/L
LPG fiyatı: 21.51 TL/L
Ankara
Benzin Fiyatı: 41.18 TL/L
Motorin Fiyatı: 41.45 TL/L
LPG fiyatı: 21.85 TL/L
Adana
Benzin Fiyatı: 41.78 TL/L
Motorin Fiyatı: 42.03 TL/L
LPG fiyatı: 21.88 TL/L