5 Mart 2024 Resmi Gazete yayımlandı! 5 Mart 2024 Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete'de 5 Mart 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 05 Mart 2024 tarihli ve 32480 sayılı Resmî Gazete detayları…
Yürütme ve idare bölümü
Atama kararı
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2024/69)
Yönetmelikler
–– Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kozmetik Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tebliğler
–– İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Glütensiz Gıda Ürünü Satış Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin Tebliğ
Yargı bölümü
Anayasa Mahkemesi kararları
–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2024 Tarihli ve E: 2023/12, K: 2024/12 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 23/1/2024 Tarihli ve E: 2023/130, K: 2024/17 Sayılı Kararı
Yargıtay kararları
–– Yargıtay 3. ve 12. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
İlân bölümü
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri