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5 organize suç şebekesine operasyon: 161 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 organize suç şebekesine yönelik eş zamanlı operasyonlarda toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
İHA
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5 organize suç şebekesine operasyon: 161 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakırköy, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen üç ayrı soruşturma kapsamında 5 ayrı organize suç şebekesine yönelik eş zamanlı operasyonlarda toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, liderliğini yurt dışında firari bulunan bir şahsın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 93 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, bu kapsamda toplam 107 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ifade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ise liderleri yurt dışında bulunan 3 ayrı yeni nesil organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini belirten Gürlek, bu kapsamda 39 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını aktardı.

Paylaşımında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmaya da değinen Gürlek, silahla tehdit, gasp ve yağma suçlarını işlediği tespit edilen bir suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüphelinin tamamının yakalanarak gözaltına alındığını kaydetti.

Gürlek, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıkları ile görev alan kolluk kuvvetlerini tebrik ederek, organize suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

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