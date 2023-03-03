5 parti bugün bir araya gelecek

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığı açıklamalarının ardından, gözler 6'lı masadaki diğer siyasi partilere çevrildi.

CHP, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin genel başkanları yarın Saadet Partisi'nde bir araya gelecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından 5 siyasi parti genel başkanının yarın Saadet Partisi'nde buluşacağı belirtildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde saat 17.00'de başlayacak toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılacak.

Halkımız müsterih olsun

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın dünkü toplantısında alınan karara işaret ederek "Sözleştiğimiz gibi 6 Mart Pazartesi günü Saadet Partimizin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, milletin problemlerine çözüm olmak adına, yine aziz milletin teşviki ve desteğiyle çıktıkları kutlu yolculuğu bugüne dek büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Millet İttifakı olarak özellikle son 1,5 yıldır her konuda beraberce çalışıp, ortak akıl ve istişareyle birçok konuda uzlaşıya vardıklarını dile getiren Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Dün gerçekleştirdiğimiz son toplantımızda, genel başkanların her birinin altına imza atmasının ardından kamuoyuyla paylaşılan ortak metnimizden de anlaşılacağı üzere, 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaştık. Bu minvalde toplantımızda sözleştiğimiz gibi 6 Mart Pazartesi günü Saadet Partimizin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Halkımız müsterih olsun. Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız. Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz."

Akşener, partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamanın ardından il başkanlarıyla buluştu. Söğütözü'nde bir otelde düzenlenen toplantı, basına kapalı devam ediyor.