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5 parti daha kuruldu, sayı 151'e yükseldi

Yeni kurulan 5 partiyle birlikte Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151'e yükseldi.

Haber Merkezi
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5 parti daha kuruldu, sayı 151'e yükseldi
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtlarına göre, Türkiye'de 151 siyasi parti faaliyet gösteriyor.

Başsavcılığın internet sitesinde yayımlanan "faaliyette olan siyasi partiler" listesine göre, Büyük Türkiye Partisi, Adalet ve Çağrı Partisi, Sosyalist İktidar Partisi ve Güçlü Anadolu Partisi 19 Ağustos'ta, Cumhuriyetçi Aydınlık Partisi ise 21 Ağustos'ta kuruldu.

Bu partilerin eklenmesiyle Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151 oldu.

 

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