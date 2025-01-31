5 teğmen ve 3 disiplin amiri TSK'dan ihraç edildi: Siyasilerden tepkiler peş peşe geldi

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıç çatarak ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' şeklinde slogan attıkları gerekçesiyle 5 teğmen ile sıralı 3 disiplin amiri hakkında başlatılan disiplin soruşturması tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 5 teğmenin ve 3 disiplin amirinin TSK’dan ihraç edildiğini açıkladı.

Konuya ilişkin siyasilerin paylaşımları şu şekilde oldu:

- Özgür Özel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ihraç kararına ilişkin olarak, "Bugün ordudan attığınız teğmenlerin Atatürkçü komutanları darbeye geçit vermedi. Ama 15 Temmuz’da darbeye kalkışanları orduya dolduran da cübbeli amiralinizi disipline sevketmeyip emekliliğini bekleyen de sizlersiniz. Siz tercihinizi yine yanlış tarafta kullandınız. Tören bittikten sonra edilen, içeriği Ata’ya, orduya ve vatana sadakat olan yeminden disiplinsizlik çıkmaz. Ne yaparsanız yapın. Türk ordusunun bünyesi o kadar sağlamdır ki içine girmeye çalışan zehri püskürtür" dedi.

- Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ihraç kararına “Ordumuz bu ülkenin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeridir. Bu karar, Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana ülkemizin birliği bütünlüğü için mücadele eden askerlerimizin anısına saygısızlıktır, gazilerimizi incitmiş, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır” diyerek tepki gösterdi.

- Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden tek cümleyle “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” dedi.

- Deniz Yavuzyılmaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, X hesabından yaptığı açıklamada "AK Parti, Atatürk’e bağlılık yemini etmeyi disiplinsizlik saydırtarak, 5 teğmen ve 3 subayı Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç ettirdi. Bu utançla yaşayın!" dedi.

- Cemal Enginyurt

Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "M. Kemal'in askerleriyiz diyen teğmenlere ihraç kararı verilmiş. Bu Cumhuriyet ve ATATÜRK düşmanı kararı şiddetle protesto ediyorum. Size inadına ve her daim, şerefle haykırıyoruz. M. Kemal Atatürk'ün askerleriyiz" dedi.

- Gül Çiftci

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, "'Mustafa Kemal Atatürk’ün askeriyiz' demek, bu toprakların ve Cumhuriyet’in temel değerlerine sahip çıkmak demektir. Verilen ihraç kararı genç teğmenlerimizin onur madalyasıdır." ifadelerini kullandı.

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