5. Uluslararası Visa Maximum Gran Fondo Başkent Bisiklet Yarışı kapsamında uygulanacak geçici trafik düzenlemeleri açıklandı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Ankara’nın önemli bisiklet organizasyonlarından 5. Uluslararası Visa Maximum Gran Fondo Başkent, 23 Ağustos 2026 Pazar günü Ankara’da gerçekleştirilecek.

Organizasyon kapsamında sporcuların ve vatandaşların güvenliği için yarış güzergâhında yer alan bazı yollar belirli saatlerde kontrollü olarak araç trafiğine kapatılacak. Organizasyon nedeniyle vatandaşların seyahat planlarını yol kapanışlarına göre yapmaları, alternatif güzergâhları tercih etmeleri ve trafik görevlilerinin yönlendirmelerine uymaları tavsiye edildi.

5. Uluslararası Visa Maximum Gran Fondo Başkent kapsamında uygulanacak geçici trafik düzenlemeleri açıklandı

23 Ağustos 2026 Pazar günü Ankara’da gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Visa Maximum Gran Fondo Başkent kapsamında, sporcuların ve vatandaşların güvenliği için yarış güzergâhında yer alan bazı yollar belirli saatlerde geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Yarışın start ve finiş noktası olan 1597. Cadde, saat 00.30–13.30 arasında araç trafiğine kapalı olacak. Parkur üzerinde yer alan diğer cadde, bulvar ve yollar ise saat 08.00–12.30 arasında yarışın ilerleyişine bağlı olarak kademeli ve kontrollü şekilde trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapanacak güzergahlar

Yarış güzergâhında yer alan yolların yaklaşık olarak 08.00–12.30 saatleri arasında sporcuların geçişine bağlı olarak etap etap ve kontrollü şekilde araç trafiğine kapatılması planlanmaktadır. Sporcuların geçişinin ve gerekli güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından yollar kademeli olarak yeniden trafiğe açılacaktır.

Yarışın start ve finiş noktası olan 1597. Cadde, start ve finiş alanının kurulması nedeniyle 00.30–13.30 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacaktır.

Yarış günü özellikle;

Angora Bulvarı

Hacettepe Beytepe Kampüs Yolu

Sakıp Sabancı Bulvarı

Anadolu Bulvarı

1071 Malazgirt Bulvarı

Kabil Caddesi

Çetin Emeç Bulvarı

Mesnevi Caddesi

Hoşdere Caddesi

Simon Bolivar Caddesi

Turan Güneş Bulvarı

İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı

Turgut Özal Bulvarı

Bağlar Caddesi

Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı

Seyfi Saltoğlu Bulvarı

Bilkent 2 Kavşağı

1597-1 Sokak güzergâhlarında ve bölgelerinde seyahat edecek vatandaşların alternatif güzergâhları kullanmaları, trafik görevlilerinin yönlendirmelerine uymaları ve yarış güvenliği için oluşturulan emniyet alanlarına riayet etmeleri önemle rica olunur.

Uzun parkur kapsamında Tulumtaş, Halaçlı ve Koparan güzergâhlarında da 08.00–12.30 saatleri arasında, yarışın ilerleyişine bağlı olarak geçici ve kontrollü trafik düzenlemeleri uygulanacaktır.

Yol kapanışları parkurun tamamında sürekli olmayacak; sporcuların geçişine bağlı olarak geçici ve kademeli şekilde uygulanacaktır. Yarış kafilesinin geçişinin ve gerekli güvenlik kontrollerinin ardından yollar yeniden araç trafiğine açılacaktır.

Ankara’da bisiklet heyecanı yaşanacak

Ankara’nın spor kültürüne katkı sunan 5. Uluslararası Gran Fondo Başkent, 23 Ağustos Pazar günü bisiklet tutkunlarını Başkent’te bir araya getirecek. Yarış kapsamında sporcular, Ankara’nın şehir içi güzergâhlarından bozkırına ulaşan parkurlarda mücadele edecek.

Organizasyonun start ve finiş noktası olan Bilkent Center çevresindeki 1597. Cadde’de kurulacak alanla birlikte Ankara, gün boyunca bisiklet sporunun önemli buluşma noktalarından biri olacak.