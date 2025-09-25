  1. Ekonomim
5 yıl önce keşfedilen binlerce yıllık köprü turizme kazandırılacaktı, selde yıkıldı

Artvin'in Borçka ilçesinde 8. ve 9. yüzyıllarda Gürcü Krallığı Dönemi'nde inşa edildiği tahmin edilen ve 5 yıl önce keşfedilerek turizme kazandırılması planlanan tarihi taş kemer köprü, 20 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde tamamen yıkıldı.

Borçka ilçesine bağlı Atanoğlu köyünden geçen Klaskur Deresi üzerinde bulunan ve Gürcü Krallığı döneminde yapıldığı belirtilen tarihi köprü, sel sularına dayanamayarak yerle bir oldu. Köprüden geriye yalnızca dere yatağı kaldı.

İlçeden 15 kilometrelik uzaklık mesafesinde bulunan, doğa içerisinde gizli bir yapı olarak bilinen köprü, son yıllarda fotoğraf tutkunları ve doğa severlerin uğrak noktası haline gelmişti. Aynı zamanda gelin-damat çekimleri için de sıkça tercih edilen tarihi yapı, aktif olarak kullanılmayan eski bir güzergâh üzerinde yer alıyordu.

Bölge halkı, köprünün yeniden gün yüzüne çıkmasının ardından turizme kazandırılmasını bekliyordu. Ancak yaşanan doğal afet tüm planları suya düşürdü. Selin ardından bölgeye gelen vatandaşlar, yüzyıllık yapının yok oluşuna tanıklık etti.

