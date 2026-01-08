50 yıl önce Marmara'ya düşen uçakla ilgili bir ilk: Kokpite benzeyen görüntü tespit edildi (Video)

30 Ocak 1975 tarihinde Marmara Denizi'ne düşen ve enkazı yarım asırdır bulunamayan Türk Hava Yolları'na ait 'Bursa' isimli Fokker F-28 uçağıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Uzun süredir enkazı arayan Youtuber Nedim Kuru ve ekibi, son çalışmalarında sonar taramasıyla uçağın kokpit kısmına benzer bir yapı tespit ettiğini iddia etti.

42 kişinin hayatını kaybettiği ve 50 yıldır enkazı bulunamayan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 'Bursa' isimli uçağın enkazını bulma çalışmaları devam ediyor.

Youtuber Nedim Kuru ve ekibi Marmara Denizi Büyükçekmece ve Ambarlı çevresinde yaptığı araştırmalarda su altı dronu ile yaptığı dalışta daha önce uçağı enkaz parçalarına ulaştığını söylemişti.

Dün bir kez daha enkazın olduğu ileri sürülen alana su altı dron ile dalış yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda sonar (radar) tarafından THY uçağının burun kısmına benzeyen bir görüntü tespit edildi.

"İlk aramada uçağa ait olduğu değerlendirilen bir parça bulundu"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Youtuber Nedim Kuru uçağın enkazının yerini artık bildiklerini ifade ederek, “İçindeki 42 yolcu ile birlikte 50 yıldır hala Marmara Denizi'nin dibinde yatmaktadır. Olayı ilk duyduğumda çok üzüldüm, daha sonra bu kayıp uçağı aramaya başladım. Su altı dronu ile düştüğü bölgeye özel su altı dron ile 4 saatlik bir arama çalışması yaptım. İlk dalışımızda uçağa ait olduğunu düşündüğümüz enkaza ait bir parçayı görüntüledim. Ben uçağın bütünsel parçalarını bulacağıma inandığım için enkazı bulmak ve çıkarmak için; ikinci arama çalışmamızı yaptık, fakat hava sert olduğu için operasyonu yarıda kesmek zorunda kaldık" dedi.

'Uçağın yerini biliyoruz, gün yüzüne çıkartacağız'

Dün Marmara Denizi'nde tekrar arama çalışması yaptıklarını söyleyen Kuru, “Üçüncü arama çalışmamızı 6 Ocak günü gerçekleştirdik, Marmara Deniz'inde lodos olmasına rağmen devam ettik, bu sefer sonar arama (radar) sistemi ile bütünsel olarak enkazı aramaya başladık. Uçağın burnunun olduğu büyük bir parçayı sonar da kayıt altına aldık, lodos geçmesiyle birlikte ilerleyen günlerde, sonarımıza yakalanan uçağın ön kısmını görüntülemek için tekrardan dalış planlıyoruz. İstanbul Valiliği'nden gerekli izinleri aldık. Artık uçağın yerini biliyoruz. Uçak 75 metre derinlikte halen duruyor. Çok yakında 50 yıldır Marmara Denizi'nin dibinde yatan bu uçağı gün yüzüne çıkartacağız" diyerek duygularını ifade etti.

Daha önce arama çalışmaları sınırlı kalmıştı

Kazada hayatını kaybedenler arasında teknik direktör Fatih Terim'in kayınpederi Kamuran Aksu ve şarkıcı Seyyal Taner'in hostes kardeşi gibi isimler de yer alıyordu. Dönemin teknolojik yetersizlikleri nedeniyle enkaz resmi olarak çıkarılamamış, arama çalışmaları sınırlı kalmıştı.