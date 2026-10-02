50 yıldır İBB'ye aitti: VGM'den Saraçhane binası için başvuru

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Saraçhane’deki ana hizmet binasıyla ilgili yeni bir mülkiyet süreci başlatıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, binanın kendi adına tescil edilmesi için Fatih Tapu Müdürlüğü’ne başvurdu.

halktv.com.tr’nin üç kaynağa dayandırdığı bilgilere göre başvuruda, taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edilmesi talep edildi. Talebin hukuki dayanağı olarak Vakıflar Kanunu’nun 30. maddesi gösterildi. Söz konusu madde, vakıf yoluyla meydana gelen ve daha sonra kamu kurumlarının mülkiyetine geçen kültür varlıklarının yeniden vakfına iadesini düzenliyor.

Saraçhane’deki bina, mevcut tapu kayıtlarında İBB adına kayıtlı bulunuyor. Tescil işleminin bugün veya 5 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilmesinin beklendiği belirtildi.

Tescilin tamamlanması halinde binanın mülkiyeti İBB’den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçmiş olacak.

İBB’nin kullanımına ilişkin üç seçenek

Mülkiyetin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçmesi durumunda binanın kullanımına ilişkin üç seçenek bulunuyor.

Bunlardan ilki, binanın İBB’ye kiralanması. İkinci seçenek, kamu hizmetinde kullanılmaya devam edilmesi amacıyla mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde kalmak üzere İBB’ye tahsis edilmesi. Üçüncü seçenek ise İBB’nin binadan çıkarılması.

İBB’nin, tescil işleminin tamamlanıp kararın belediyeye resmi olarak bildirilmesinin ardından yargı yoluna başvuracağı belirtildi.

1970’ten bu yana İBB binası

Saraçhane’deki İBB binasının projesi 1953 yılında mimar Nevzat Erol tarafından hazırlandı. İnşaatına 1960 yılında başlanan bina, 1970 yılında tamamlanarak hizmete açıldı.

Güncel tapu kayıtlarında taşınmaz üzerinde yedi vakıf adına şerh bulunduğu aktarıldı. Bunlar Cübbeci Başı Dikran Vakfı, Ayasofya-i Kebir Vakfı, Yakup Ağa Vakfı, Dervişzade Mustafa Vakfı, Ahmet Paşa Vakfı, İsmihan Kaya Sultan Vakfı ve Elhaç Hüseyin Ağa Vakfı olarak sıralanıyor.