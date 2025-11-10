500 bin sosyal konut başvurusu e-Devlet’i kilitledi

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında sosyal konut başvuruları bugün resmen başladı. Başvuruların açılmasıyla birlikte özellikle sabah saatlerinde e-Devlet üzerinde yoğunluk oluştu.

Sisteme giriş yapmak isteyen bazı vatandaşlar, aşırı yüklenme nedeniyle “Sistemde yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle işleminiz tamamlanamadı” uyarısıyla karşılaştı. Yoğunluk devam ederken, başvuruların gün içinde sürdüğü bildirildi.

Devlet hizmetlerini elektronik ortamda sunan platform

e-Devlet, kendi sitesinde şöyle tanımlanıyor: "Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir."

500 bin sosyal konut projesine başvurular başladı

"Yüzyılın Konut Projesi" olarak duyurulan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesine başvurular başladı.

Konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusuna uygun inşa edilecek. TOKİ, geçen günlerde başvuruların, 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacağını açıklamıştı.