500 kilo altın iddiası: Altın rafinerisi operasyonunda Halaç’ın eşi de tutuklandı

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) soruşturmasında rafinerinin sahibi Özcan Halaç, 6 Ekim 2025’te yapılan bir operasyonla Genel Müdür Ayşen Esen, şirket çalışanlarından Erkam Halaç ve beraberindekilerle birlikte toplamda 20 kişi tutuklanmıştı.

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 5. sırada yer alan İAR soruşturması sürerken, şirketin sahibi Özcan Halaç’ın eşi Zeynep Başak Halaç da tutuklandı. Halaç’ın ayrıca halasının evinde 500 kilo altın çıkmasıyla birlikte gözaltına alındığı belirtildi.

142 milyar liralık cirosu olan İAR’da ‘Suç örgütü kurmak, suç örgütüne üye olmak ve Kamu zararına dolandırıcılık’ iddiası ile yürütülen soruşturma dosyasına yeni isimler de dahil edildi.

Halk TV'den Dinçer Gökçer'in haberine göre, Zeynep Başak Halaç, Halaç’ın halası ile ailenin şoförlüğünü yapan isimler de soruşturma kapmasında gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimlerden Zeynep Başak Halaç dün akşam tutuklandı.