  3. 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı davasında, yerel mahkemenin kararı bozuldu
6 Şubat depremlerinde Gaziantep’in Nizip ilçesinde yalnızca Furkan Apartmanı yıkılmış, enkaz altında kalan 51 kişi yaşamını yitirmişti. İstinaf, Furkan Apartmanı davasında, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde 19 Temmuz 2024’te karara bağlanan Furkan Apartmanı davasında, apartmanın altında bulunan dükkânın sahibi sanıklar Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay, “delil yetersizliği” gerekçesiyle beraat etti. Fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan’a ise indirimli ceza uygulanarak 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, firari durumda bulunan müteahhitler Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever’in dosyasının ayrılmasına, ayrıca kolon kesilmesine ilişkin suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Karar, hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından “Adaleti parayla satın aldılar” ve “Sizin yüzünüzden mezara gidemiyoruz” sözleriyle tepkiyle karşılandı. Kararın ardından dosya istinaf mahkemesine taşındı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Kararda, davaya ilişkin tüm dosyaların aynı olaya ait olduğu, ortak bilirkişi raporları doğrultusunda yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların birbiriyle bağlantılı bulunduğu belirtildi.

Mahkeme, sanıklardan biri hakkında verilecek hükmün diğer sanıkların lehine veya aleyhine esaslı etki doğurabileceğini, bu nedenle dosyaların birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Kararda, sunulan veya sunulacak delillerin ve alınacak bilirkişi raporlarının tüm dosya kapsamı içinde birlikte incelenmemesi halinde taraflar açısından hak kaybı yaşanabileceği kanaatine varıldığı belirtildi.

Tüm dosyalar birleştirilecek

Daire, hukuki, fiili ve şahsi irtibatı bulunan tüm dosyaların birleştirilmesine; delillerin birlikte tartışılmasının hakkaniyetli bir yargılama için gerekli olduğuna karar verdi.

Bir kısım katılanlar, vekilleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın istinaf itirazlarının yerinde görüldüğü kararda, diğer hususlar incelenmeksizin CMK’nın 289/1 ve 280/1 maddeleri uyarınca hükmün bozulmasına; dosyanın yeniden incelenmek ve hüküm verilmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine hükmedildi.

