5127 denemeyle milyarder oldu, şimdi 499 dolarlık diş fırçasıyla ağızlara giriyor

James Dyson ismini duyduğumuzda aklımıza ilk gelen büyük olasılıkla cüzdanları biraz zorlayan, tasarımıyla uzay teknolojisini andıran o fütüristik elektrikli süpürgeler oluyor. Bir dönem, “Altı üstü bir süpürgeye bu kadar para verilir mi?” tartışmalarının tam merkezindeydi bu marka. Şimdi ise benzer bir şaşkınlığı, ağız bakımı için tasarlanan ve satışa çıkan 499 dolarlık yeni diş fırçası CameraJet için yaşamak üzereyiz. Ancak burada asıl dikkat çekici olan ürünün kendisinden çok, arkasındaki 79 yaşındaki sıra dışı adamın vizyonu.

Bugün 15 milyar dolarlık servetiyle İngiltere’nin en zengin insanlarından biri olan James Dyson, alışılmış milyarder portrelerine pek uymuyor. Onu farklı kılan, şövalyelik unvanı ya da süperyatı değil; çoğumuzun kanıksadığı günlük eşyalara bakıp “Bunun çok daha iyisi olmalı” diyerek daha iyisini üretmenin peşine düşme inadı.

Bir süpürgeyle başlayan hikaye

Bu inatçılığın kökleri 1970'lerin sonlarına uzanıyor. O dönem evindeki süpürgenin torbası doldukça emiş gücünün düşmesine sinirlenen Dyson, radikal bir adım attı. Bir kereste fabrikasında, havaya karışan talaşın havadan ayırmak için kullanılan siklon sistemini gördü. Sistem, havayı yüksek hızla döndürerek talaş ve toz gibi ağır parçacıkları merkezkaç kuvvetiyle havadan ayırıyordu. Dyson’ın aklına basit ama o dönem için çılgınca görünen bir fikir geldi: Aynı prensibin elektrik süpürgesinde de işe yarayacağını gördü.

Dyson bunun üzerine tam beş yıl boyunca çalıştı. Tam 5.127 prototip yaptı. Para tükendi, borçlandı, çevresindeki insanlar onun yanlış bir işin peşinde olduğunu düşündü. Büyük üreticiler ise icadına ilgi göstermedi. Çünkü mevcut sistem onlar için yalnızca bir elektrik süpürgesi değildi; aynı zamanda düzenli olarak satılan süpürge torbaları anlamına geliyordu. Dyson sonunda “Madem kimse bunu yapmak istemiyor, kendim yaparım” deyip şirketini kurdu.

1993'te Dyson’ın ilk elektrik süpürgesi piyasaya çıktı. Torbası yoktu. Toz haznesi şeffaftı. Emiş gücünü kaybetmemesi hedeflenmişti. Dyson, yıllardır değişmeyen bir ürünü yalnızca yeniden tasarlamamış, elektrik süpürgesinin nasıl olması gerektiğine ilişkin tüketici algısını değiştirmişti. Dyson’ın kendi anlatımına göre ilk model, 18 ay içinde İngiltere’nin en çok satan süpürgesi haline geldi.

İşte şirketin bugünkü hikâyesinin temelinde bu var: Bir ürünü daha ucuza yapmak değil, insanların o ürün hakkındaki beklentisini değiştirmek. Sonrasında Dyson yalnızca süpürge üretmedi.

Hava temizleyiciler, vantilatörler, el kurutma makineleri, saç kurutma makineleri ve saç şekillendiriciler geldi. Özellikle Supersonic saç kurutma makinesi ve Airwrap, Dyson'ı ev aletleri şirketi olmaktan çıkarıp güzellik sektöründe de premium bir markaya dönüştürdü. Şirket bugün robotik, yapay zekâ, makine öğrenmesi, batarya ve elektrik motorları gibi alanlarda da araştırma yapıyor.

Dyson’un formülü: Üründen çok teknoloji

Dyson’ın 2025 sonuçları da bu büyüme hikâyesinin özeti. Şirketin cirosu 6,57 milyar sterlinden 6,13 milyar sterline gerilemesine rağmen EBITDA’sı yüzde 18 artarak 1,11 milyar sterline yükseldi. Faaliyet kârı da yüzde 15 artarak 600 milyon sterline çıktı. Şirket aynı yıl 400 milyon sterlinin üzerinde Ar-Ge harcaması yaptı ve tek bir yılda 13 yeni ürün piyasaya sürdü. Yeni teknolojiler için 252 patent başvurusu yapılması da Dyson’ın hâlâ ilk günkü gibi araştırma ve deneme peşinde olduğunu gösteriyor.

Şirketin yeni ürünlerinden biri yapay zekâ destekli robot süpürge Spot+Scrub Ai. Robot, kameraları ve yapay zekâsıyla lekeleri tespit edip tanımlayarak temizliyor.

Dyson'ın önemli özelliği ise ürünleri birbirinden kopuk görmemesi. Süpürgede hava akışını, saç kurutma makinesinde havayı, robot süpürgede görüntü işlemeyi ve şimdi diş fırçasında sıvıyı kontrol eden teknolojiler geliştiriyor.

Ve şimdi sıra ağız bakımında.

499 dolarlık diş fırçasında ne var?

CameraJet, Dyson'ın ilk diş fırçası. Fiyatı 499 dolar ve bu ay satışa çıktı. Ama normal bir elektrikli diş fırçası değil. Fırçanın içine yerleştirilen kamera saniyede 28 görüntü analiz ediyor. Dişlerin arasındaki boşlukları tespit ettiğinde cihaz, ağız bakım suyunu konik bir püskürtme şeklinde o bölgelere gönderiyor. Yani Dyson'ın iddiası şu: Dişlerinizi fırçalarken aynı anda diş ipi işini de yapacak.

Dyson bu sistemi geliştirmek için 470 bin diş görüntüsü kullanarak kendi yapay zekâ algoritmasını eğitti. Sistem, dişlerin arasındaki boşlukları 100 milisaniye içinde tespit ediyor. Şirket, Singapore National University Diş Hekimliği Fakültesi ile beş yılı aşkın süre çalışarak püskürtme sistemini de geliştirdi.

Piyasadaki ilk tepki de oldukça ilginç. Teknoloji büyük merak ve ilgi yaratırken, 499 dolarlık fiyat ve gerçekten gerekli olup olmadığı tartışılıyor. Ürünü deneyen bazı uzmanlar temizlik performansını ve mühendisliğini etkileyici buluyor ancak diş hekimleri, geleneksel diş ipinin yerini tamamen alabilmesi için daha fazla klinik kanıt gerektiği konusunda temkinli.

Bu fikir aslında doğrudan James Dyson'ın kişisel bir probleminden doğmuş.

Dyson diş ipini düzenli kullandığını söylüyor. Buna rağmen diş hekiminin her seferinde sertleşmiş plakları metal bir aletle temizlemesinden hiç hoşlanmıyor. Altı yıl boyunca geliştirilen CameraJet'in arkasındaki hikâyenin bir parçası da bu.

Dyson’ı Dyson yapan şey: Başarısızlıktan korkmamak

Burada Dyson'ın karakterini görmek mümkün. Başka bir milyarder için 499 dolarlık diş fırçası bir pazar araştırması projesi olabilirdi. Dyson ise ürünün ne kadar satacağını bile bilmediğini söylüyor. Hatta şirketin işlerini geleneksel bir iş planına göre yapılandırmadığını anlatıyor.

Bu yaklaşım biraz tuhaf, ama Dyson'ın geçmişine bakınca anlaşılabilir.Çünkü onun kariyerinde başarısızlıklar da en az başarılar kadar önemli.

2000'lerin başında iki tamburun ters yönlerde dönerek çamaşırları daha iyi temizlemesini hedefleyen Contrarotator isimli çamaşır makinesini geliştirdi. Ancak üretim maliyetleri çok yüksek olduğu için proje sürdürülemedi.

Sonra elektrikli otomobile girdi. 2017'de duyurduğu proje için ciddi yatırımlar yaptı. Fakat 2019'da otomobilin ticari olarak uygulanabilir olmadığına karar vererek projeyi bıraktı.

Birçok şirket böyle bir başarısızlığı mümkün olduğunca saklamaya çalışır.

Dyson ise tam tersine bundan söz ediyor.

Onun felsefesi basit: Denersiniz, çalışmıyorsa bırakırsınız.

Belki de Dyson'ı klasik milyarder girişimcilerden ayıran bu.

Ömrünün sonbaharındaki Dyson hâlâ prototip yapıyor. Şirketi bir yandan milyarlarca sterlinlik gelir yaratırken diğer yandan yapay zekâdan robotlara, bataryadan yeni motor teknolojilerine ve şimdi de ağız bakımına kadar farklı alanlarda para harcıyor.

Dyson'ın şirketini ilginç yapan da biraz bu.

Bir ürünü icat ediyor, o ürünün pazarını sorguluyor, bazen başarısız oluyor, sonra başka bir probleme geçiyor.

Bugün 15 milyar dolarlık servetin sahibi olan James Dyson'ın hikâyesi aslında çok basit bir soruyla başladı:

“Bunu daha iyi yapmanın bir yolu yok mu?”

5.127 denemeden sonra ortaya çıkan elektrik süpürgesi, onu milyarder yaptı.

Şimdi aynı adam, 499 dolarlık bir diş fırçasıyla insanların ağzına girmeye hazırlanıyor.

Başarılı olur mu?

Dyson'ın kendi cevabı belki de en iyisi: Olmazsa bırakırız.