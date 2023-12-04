5.1'lik depremin ardından Ulaştırma Bakanlığı'ndan SMS uyarısı

Gemlik Körfezi'nde Mudanya kenti yakınlarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedilirken AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem saat 10: 43'te yaklaşık 9 km derinlikte meydana geldi.

Mal veya can kaybı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan depreme ilişkin yapıtığı açıklamada, "Genel olarak iletişimi etkileyen olumsuzluk yok. Mobil ses trafiklerimizde normal zamana göre yüzde 300'ü geçen bir artış görüyoruz ve bu artış devam ediyor. İletişimin sağlıklı sürdürülebilmesi için bu tür yoğunluk olan dönemlerde internet tabanlı arama yapmamız ve SMS kullanmamız oldukça önemli" dedi.