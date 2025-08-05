52 Orduspor futbolcu avına çıktı! İŞKUR’da yayımlanan ilan gündeme oturdu

TFF 3. Lig ekibi 52 Orduspor, yeni sezon için profesyonel futbolcu alımı ilanıyla şaşırttı. Alışılmadık bir yönteme imza atan Karadeniz ekibi İŞKUR üzerinden profesyonel futbolcu ilanı yayımladı.

Sosyal medyada gündem oldu, ilan kaldırıldı

Profesyonel futbolcu pozisyonu için açılan bu ilan, yalnızca üç gün içinde dokuz başvuru aldı. Ancak dördüncü gün itibarıyla ilan sistemden kaldırıldı.

Viral olan ilan ile ilgili yorum yağdı

Bazı kullanıcılar yöntemi “yeni yetenekleri keşfetmenin sıra dışı bir yolu” olarak değerlendirirken, bazıları ise mizahi paylaşımlarla durumu esprili bir şekilde yorumladı.