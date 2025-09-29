537 kişiyi 984 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tekirdağ merkezli 18 ilde ‘Nitelikli Dolandırıcılık Şebekesine’ yönelik düzenlenen operasyonlarda; 46 şüphelinin yakaladığını 41'inin ise tutuklandığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Yüksek kar vaadiyle paravan şirketler kurarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve banka hesaplarında 5 milyar lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Gaziantep, Hatay, Manisa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Karaman, Mersin, Kırklareli, Osmaniye, Sakarya, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da operasyonlar düzenlendi.

537 vatandaşımızı, 984 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi. Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Asayiş Daire Başkanlığımızı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürümüzü, Asayiş Şube Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin alın terine göz diken dolandırıcılara geçit yok. Mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."