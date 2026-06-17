54 İlde sosyal medya operasyonu: 258 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Cumhuriyet başsavcılıkları ve il emniyet müdürlüklerine bağlı KOM şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında 54 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, sosyal medya üzerinden suç örgütleriyle bağlantılı içerik paylaştıkları belirlenen 258 şüpheli gözaltına alındı.

258 şüpheli gözaltında, suç örgütü propagandasına darbe

Yapılan incelemelerde şüphelilerin; İletişim platformlarında oluşturulan gruplar aracılığıyla tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları, sosyal medya hesaplarında suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içeren içerikler paylaştıkları, suç örgütlerinin faaliyetlerini duyurmaya çalıştıkları, örgütler arası husumet ve rekabeti sosyal medyaya taşıdıkları, suç faaliyetlerini normalleştirmeye yönelik algı oluşturdukları, sosyal medya üzerinden örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.



