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54 ilde tefecilere yönelik operasyon: 334 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tefeciler, dolandırıcılar ve mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen ‘HÜCRE-15’ operasyonlarında 334 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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54 ilde tefecilere yönelik operasyon: 334 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "54 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik geçen hafta düzenlenen ‘HÜCRE-15’ operasyonlarımızda, 334 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden, 123’ü tutuklandı. 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Hiçbir yasa dışı oluşum, milletimizin güvenliğini tehdit edemez. Tefecilere, dolandırıcı suç örgütlerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Hangi illerde operasyon düzenlediği hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Aksaray, Kırıkkale, Batman, Bartın, Iğdır, Yalova, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 54 ilde operasyonlar düzenlendi" ifadelerini kullandı.

Yapılan operasyonlar sonucunda ele geçirilen malzemeleri açıklayan Bakan Yerlikaya, "Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu, 13 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda çek/senet ve dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.

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