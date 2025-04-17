55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor: Kısmi aftan kimler yararlanacak?

Adalet Bakanlığı binlerce kişiyi ilgilendiren yeni yargı paketi çalışmalarında sona geldi. 10. Yargı Paketi'nin Meclis'e sunulması bekleniyor.

Pakette denetimli serbestlik, infaz düzenlemeleri ve ceza süreçlerinde caydırıcılığı artıracak maddelerin yer alacağı ifade edildi.

Yaklaşık 50-55 bin kişinin tahliye edilmesinin beklendiğini söyleyen TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, konuyla ilgili şunları söyledi:

14 farklı kanun değişecek

"Şu an itibarıyla cezaevlerinde 400 bin kişinin olduğu ifade ediliyor. Fakat cezaevlerinin kapasitesi bunun daha altında. Yani sıkışıklıkta var. Kısmi af olarak nitelendirebilir.

55 bin kişiyi kapsayacak. yaklaşık 55 maddelik bir paket üzerinde çalışılıyor. 14 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme yapılacak.

Kovid izninden faydalanıp açık cezaevinde bulunanlar, o dönemde denetimli serbestlikten faydalanıp cezaevinden çıkmışlardı.

Ancak bir de o dönemde suç işleyenler suçu kesinleşmeyenler ve cezaevine girmeyenler vardı. 31 temmuz 2023 itibarıyla cezaevinde bulunan cezaevinde bulunan 100 bin kişi bu kovid izninden faydalandı.

Aftan kimler yararlanacak?

Aynı zamanda 31 temmuz 2023'te cezaevinde olmayan cezasının infazı kesinleşmemiş olanlar düzenlemeden faydalanamadı. İşte cezası kesinleşenlere de bu hakkın verilmesi planlanıyor.

Bundan 30 bin kişi faydalanacak. Tecavüz cinayet değil. Basit, adi suçlar...

Mükerrer suçlar da değerlendirilecek. İlk suçundan sonra cezasını çekip yeniden suç işlediğinde mükerrer sayılır. Bu durum infaz rejiminde farklılık oluşturuyor. Onlar da cezalarının belli bir bölümünü çekiyor.

Dört dördün, dört üçe indirilmesi söz konusu. Ondan da 20 bin kişinin yararlanması planlanıyor. 55 bin kişi bu düzenlemeden faydalanarak cezaevinden çıkacak."