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56 ilde operasyon: 166 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde tefecilik ve dolandırıcılık yapan mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen "Kuyu-46" operasyonları kapsamında 166 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi
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56 ilde operasyon: 166 şüpheli yakalandı!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suç ve suçlularla mücadelelerini azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacaklarını vurgulayan Yerlikaya, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Batman, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce'de "Kuyu-46" operasyonlarının düzenlendiğini ifade etti.

Soruşturma başlatıldı

Bakan Yerlikaya, operasyonda yakalanan 166 şüpheli hakkında, tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik, resmi ve özel belgede sahtecilik, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldığını aktardı.

Operasyonlar sonucu, 20 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda çek ve senedin ele geçirildiğini, sahte plaka basılan bir atölyenin de deşifre edildiğini anlatan Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." değerlendirmesinde bulundu.

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