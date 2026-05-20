5.6'lık depremle sarsılan Malatya'da eğitime bir gün ara verildi

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre, Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Gülümüşağı köyünde saat 09.00’da 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer kabuğunun 7,03 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. Deprem başta Adıyaman olmak üzere Elazığ, Tunceli ve Şanlıurfa’da da etkisini gösterdi.

Eğitime 1 gün ara verildi

Depremin ardından Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların güvenliği için il genelinde eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Malatya Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada, tüm kurumların sahada görev yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Battalgazi ilçemizde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. İlgili tüm kurumlarımız sahada gerekli inceleme ve kontrollerini sürdürmektedir. Şu ana kadar tarafımıza ulaşan herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır.”

Vali Yavuz ayrıca 6 Şubat depremlerinin ardından kentte yapı stokunun yenilenmesine yönelik önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, “6 Şubat depremlerinden sonra yapı stokumuzu yeniledik” değerlendirmesinde bulundu.