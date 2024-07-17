57 ilde Narkoçelik-27 operasyonu: 1 ton 700 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
Zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve satışını yapanlara 57 ilde "Narkoçelik-27" operasyonları düzenlendi. 1 ton 700 kg uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 396 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, uyuşturucu madde imalatı ve satışını yapanlara yönelik Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 57 ilde Narkoçelik-27 operasyonları düzenlendi.
Operasyonlarda 1 ton 700 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
990 ekip, 2 bin 475 personel, 8 hava aracının görev aldığı operasyonlarda 396 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.
Operasyon görüntülerini de paylaşan Bakan Yerlikaya, çalışmalarda görev alan polisleri tebrik etti.