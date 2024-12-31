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57 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 536 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 57 ilde düzenlenen "Gürz-34" operasyonlarında 536 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Haber Merkezi
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57 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 536 kişi yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a yönelik son 12 gündür devam eden "Gürz-34" operasyonları hakkında bilgi verdi.

Operasyonların, aralarında İstanbul, Ankara, İzmir'in bulunduğu 57 ilde, cumhuriyet başsavcılıkları, MİT ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerince gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, bu kapsamda 536 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgüte finans sağladığı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarının tespit edildiğini vurgulayarak, "Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden topyekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Paylaşımında operasyonlara ilişkin görüntülere de yer veren Bakan Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarını, MİT Başkanlığını ve operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

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