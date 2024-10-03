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57 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 milyondan fazla madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik "Narkoçelik-41" operasyonlarında, 967 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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57 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 milyondan fazla madde ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 57 ilde "Narkoçelik-41" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonların 1603 ekip, 4 bin 127 personel, 25 hava aracı ve 41 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştiğini aktaran Yerlikaya, 967 kilogram uyuşturucu madde ve 5 milyon 857 bin 520 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 644 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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