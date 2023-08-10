57 ilin valisi değişti

HÜSEYİN GÖKÇE

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile son yılların en geniş kapsamlı vali ataması yapıldı. Karar ile birlikte, aralarında Adana, Antalya, İzmir, Malatya, Trabzon, Tunceli, Zonguldak gibi illerin de bulunduğu toplam 57 ilin valiliğine atamalar yapıldı.