  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 58 ilde tefecilere yönelik operasyon: 160 şüpheli yakalandı
Takip Et

58 ilde tefecilere yönelik operasyon: 160 şüpheli yakalandı

58 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen “Kuyu-28” operasyonlarında 160 şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
58 ilde tefecilere yönelik operasyon: 160 şüpheli yakalandı
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Zonguldak, Aksaray, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis ve Osmaniye olmak üzere toplam 58 ilde “Kuyu-28” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 160 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin; tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, edimin ifasına fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanununa muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. 

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Gayrimenkul alım-satımı yapacaklar dikkat! Tapuda yeni dönem: Harçlara indirim gelecek...Gayrimenkul alım-satımı yapacaklar dikkat! Tapuda yeni dönem: Harçlara indirim gelecek...Ekonomi
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 24 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 24 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
AFAD duyurdu: Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiAFAD duyurdu: Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiGündem
Sıcaklıklarda artış bekleniyor... Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?Sıcaklıklarda artış bekleniyor... Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?Gündem

 

Gündem
İsrail, Lübnan'a bamba yağdırdı: Hamas komutanı hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan'a bamba yağdırdı: Hamas komutanı hayatını kaybetti
Narin Güran cinayetinde yeni deliller: İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ahırında bulundu
Narin cinayetinde yeni deliller: İtirafçı Nevzat'ın ahırında bulundu
TBMM'ye kanun teklifi verilmişti: Kış saati uygulaması başlayacak mı? Saatler geri alınacak mı?
TBMM'ye kanun teklifi verilmişti: Kış saati uygulaması başlayacak mı? Saatler geri alınacak mı?
Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, ölmeden 5 saat önce evini temizlemiş
Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, ölmeden 5 saat önce evini temizlemiş
AFAD duyurdu: Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD duyurdu: Balıkesir'de korkutan deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayiinde ihracat engelleri kaldırılmalı
Erdoğan'dan F-16 mesajı: İhracat engelleri kaldırılsın