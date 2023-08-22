59 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
Van'da firari 59 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, "Yakalanan organizatörlerin 37'si tutuklandı, 22'si hakkında adli kontrol kararı verildi." dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da firari 59 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Van İl Jandarma Komutanlığınca, haklarında yakalama kararı olmasına rağmen firari durumda bulunan göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyon yapıldığını belirtti.
Operasyonda 59 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıklayan Yerlikaya, "Organizatörlerin 37'si tutuklandı, 22'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.