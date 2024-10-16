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5,9'luk Malatya depreminde iki ilçede kaya düşmesi meydana geldi!

AFAD, Malatya'da gerçekleşen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Pötürge ve Kale ilçelerinde kaya düşmeleri yaşandığını duyurdu. Deprem sonrası ekiplerin bölgedeki çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Haber Merkezi
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5,9'luk Malatya depreminde iki ilçede kaya düşmesi meydana geldi!
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Malatya’da hissedilen bir deprem meydana gelirken, sarsıntı Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ'da da hissedildi. AFAD'a göre, depremin büyüklüğü 5,9 olarak açıklandı. Malatya'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5.9'luk deprem sonrası Malatya ve Elazığ illerinde okullar tatil edildi.

Kaya düşmeleri meydana geldi

AFAD, Malatya'da yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremde Pötürge ve Kale ilçelerinde kaya düşmeleri meydana geldiğini açıkladı.

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