5,9'luk Malatya depreminde iki ilçede kaya düşmesi meydana geldi!
AFAD, Malatya'da gerçekleşen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Pötürge ve Kale ilçelerinde kaya düşmeleri yaşandığını duyurdu. Deprem sonrası ekiplerin bölgedeki çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Malatya’da hissedilen bir deprem meydana gelirken, sarsıntı Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ'da da hissedildi. AFAD'a göre, depremin büyüklüğü 5,9 olarak açıklandı. Malatya'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5.9'luk deprem sonrası Malatya ve Elazığ illerinde okullar tatil edildi.
Kaya düşmeleri meydana geldi
AFAD, Malatya'da yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremde Pötürge ve Kale ilçelerinde kaya düşmeleri meydana geldiğini açıkladı.
16 Ekim 2024 tarihinde saat 10.46'da Malatya ilimizin Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.— AFAD (@AFADBaskanlik) October 16, 2024
▪️ Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli AFAD ekiplerimizin yanı sıra @EmniyetGM ve @jandarma ekiplerinin saha tarama çalışmaları devam…